Luigi Micheletti est le nouvel entraîneur de Gosselies B en P3C Hainaut

C’est une histoire de vieux serviteurs... Franco Scimemi a en effet annoncé ce dimanche soir que Denis Dacet venait de diriger une dernière fois son équipe B...

pour la bonne cause ! Samedi, il assistait Pierre Salme sur le banc en P1. Eh bien, il y restera. Pour le remplacer, le président a fait appel à une autre vieille gloire de la maison, l’ancien capitaine Luigi Micheletti.

P3C: Biesme B engage Majid Sbaa comme entraîneurLes Mettetois ont trouvé un nouveau T1 pour leur équipe B. Lire la suite ⮕

5-1 contre Gilly : Gosselies renoue avec la victoire et retrouve le plaisir deLe nouveau coach Pierre Salme a signé un retour gagnant dans son club de coeur avec un succès indiscutable dans un derby à sens unique. Gosselies est remis en selle et peut renaître à l’ambition avec ce bel état d’esprit-là. Lire la suite ⮕

– Provinciale 2A : Proviciale 2A | Reheul et Luingne douchentle Stade Mouscronnoisdans les arrêts deNul épique entre Luingne et le Stade Mouscronnois dansle sommet. Alors que les Hurlus pensaient avoir fait le plus dur, les Cleugnottes ont arrachéun point dans les arrêts de jeu. Lire la suite ⮕

L'Angleterre bat l'Argentine 23-26 et prend la 3e placeL'Angleterre a pris la 3e place de la Coupe du monde de rugby en battant l'Argentine 23-26 dans la petite finale, vendredi au Stade de France à Saint-Denis. Lire la suite ⮕

Le génie Bellingham offre le Clasico à un Real Madrid bien mal embarqué face au FC Barcelone (vidéo)Le Real Madrid a remporté le 255e Clasico de l’histoire cette après-midi au stade Montjuic ! Les Madrilènes ont battu... Lire la suite ⮕

Le génie Bellingham offre le Clasico à un Real Madrid bien mal embarqué face au FC Barcelone (vidéos)Le Real Madrid a remporté le 255e Clasico de l’histoire cette après-midi au stade Montjuic ! Les Madrilènes ont battu... Lire la suite ⮕