Lufthansa augmente son bénéfice au troisième trimestre

Lufthansa a dégagé un chiffre d'affaires de 10,3 milliards d'euros, en hausse de 8% sur un an, ce qui en fait 'le trimestre le plus solide de son histoire en termes de ventes', a déclaré le groupe dans un communiqué. 'Cette augmentation est principalement attribuable à la combinaison d'une forte demande, d'une plus grande capacité offerte et de prix moyens toujours élevés' a expliqué le communiqué.

La capacité offerte reste inférieure au niveau d'avant crise, à 88% du niveau du troisième trimestre 2019. Mais elle a augmenté de 13% sur un an. Le transporteur, qui regroupe, outre Lufthansa, les compagnies Austrian, Swiss, Brussels Airlines et Eurowings, s'attend à étendre sa capacité à 91% du niveau d'avant crise au quatrième trimestre.

