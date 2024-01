Luchtvaartmaatschappijen introduceren genderneutrale uniformen

Net zoals Brussels Airlines, introduceren steeds meer luchtvaartmaatschappijen genderneutrale uniformen voor hun personeel. De IJslandse luchtvaartmaatschappij Play en het Britse Virgin Atlantic maakten zelfs helemaal komaf met de hokjes tussen mannen- en vrouwenkleding. Vrouwen dragen een mantelpakje en hoge hakken en ze zijn perfect gemaquilleerd. Mannen dragen een pak met een das en nette lederen schoenen en ze hebben een kort kapsel.

Al decennia is dat de standaardlook onder vliegtuigpersoneel. De luchtvaartsector is een van de weinige sectoren waar nog strikte, aparte dresscodes voor mannen en vrouwen gelden. Krijgt en dat mannelijke medewerkers voortaan met make-up, oorringen en nagellak mogen komen werken. Een rok voor een man blijft weliswaar taboe. De nieuwe dresscode van de Belgische luchtvaartmaatschappij lijkt goed op die van British Airways, dat vorig jaar voor het eerst in twintig jaar haar nieuwe uniformen voorstelde





destandaard » / 🏆 13. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Factcheck: ja, Palestijnse schoolboeken bevatten nog steeds antisemitismeDe nieuwssite Doorbraak kopt 'Jodenhaat in Palestijnse schoolboeken betaald door de EU'. Volgens Doorbraak financieren de Verenigde Naties (VN) met

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Turkse artsen houden steeds meer consultaties in Europa, ook in België: “Het is een ronselcampagne”Een tandpastalach, een weelderige haardos of zelfs een perfect zicht: Turkije belooft het allemaal. Het land investeert al jaren in gezondheidstoerisme en gaat daar steeds verder in. Zo hield een niet erkende Turkse oogarts de voorbije dagen ‘gratis’ consultaties in een Brussels hotel.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

“Democratie is nog steeds Amerika’s heilige plicht”, zegt grimmige Biden“In 2024 staat de democratie zélf op het spel.” Dat zei een sombere, maar vechtlustige Joe Biden in zijn eerste campagnespeech van deze verkiezingen. Van het woord oorlog wilde hij niet horen, maar Donald Trump verslaan is wel Amerika’s heilige plicht.

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »

Wetenschappers proberen steeds gerichter op onze genen in te grijpenWetenschappers proberen steeds gerichter op onze genen in te grijpen door middel van precisie-gentechnologie. AI kan daarbij een sturende rol spelen in de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen.

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

“Het gaat in de politiek nog steeds om wie de grootste ballen heeft”Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »

Een logo ontwerpen, doe ik dat zelf?Een logo ontwerpen met online software wordt steeds makkelijker. Maar is het resultaat ook goed genoeg?

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »