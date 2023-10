Lucas Goor en Lucas Nicasi bezorgen Heultje zege op Alberta Geel

Met de geboorte van Louise Teulinghx heeft de grote familie uit Herselt, die ontsproot uit stamouders René Vermeulen en Maria Peetermans, nu al haar vijfde vrouwelijke viergeslacht. Louises …Naast KV Mechelen en Lierse kwamen er zaterdagavond nog een heel aantal Antwerpse ploegen aan de aftrap. Veel doelpunten waren het logische verdict.

Het ene Westerlo is het andere niet. Terwijl Jonas De Roeck en co. moeten knokken voor ieder punt, kunnen de Westerlo Ladies dit weekend al een kleine eerste stap richting de titel zetten. Tot …Kerstmagie zet straks in op vijf zintuigen: “Ook de aroma’s van versgebakken koekjes horen erbij”

Het betoverende spektakel Kerstmagie, georganiseerd door productiehuis Historalia van prins Simon de Merode, strijkt in december 2023 opnieuw neer in zes kastelen in Vlaanderen. VOETBAL KORT ANTWERPEN. Forfait OHL B in het voordeel van Cappellen, T1 Steven Bastiaens vertrekt bij Zoersel headtopics.com

Wekelijks staat het bol van de actie in onze provincie, van eerste nationale tot vierde provinciale. In VOETBAL KORT ANTWERPEN verzamelen we alle korte voetbalberichten uit de hele provincie.

Tine Reymer staat opnieuw op podium samen met man Peter Van den Begin en dochters: “Achteraf ben ik blij dat ik gecrasht ben”Man die Claudia Van Der Stichelen doodschoot nog voortvluchtig: parket gaat uit van link met dossier van advocate headtopics.com

Linda Mertens na haar ‘return’ met Regi op podium van uitzinnig Sportpaleis: “De mensen zijn zo lief, dat heeft mij zo hard geraakt”

Doelpuntloos gelijkspel tussen KFC Diest en ASV GeelGeen van beide teams slaagde erin het doel te vinden in de wedstrijd tussen thuisploeg KFC Diest en ASV Geel zaterdag. De wedstrijd eindigde op 0-0. Lire la suite ⮕

ASV Geel verliest dure punten op bezoek bij Diest: “De finesse ontbrak”De meegereisde supporters van ASV Geel waren er zaterdagavond aan voor de moeite. Een leuke pot voetbal kregen zij niet te zien in het Warandestadion van Diest. Daarvoor heb je immers twee ploegen nodig en de thuisploeg weigerde het spel mee te spelen. Lire la suite ⮕

Liefhebbers strijden tegen elkaar met dartspijlIn de parochiezaal van Geel-Holven vond zaterdag de finale van het Geelse dartskampioenschap plaats, een organisatie van verschillende afdelingen binnen Landelijke Gilde Gewest Geel. Lire la suite ⮕

Lucas Stassin (Westerlo) sur le Gril : 'Anderlecht reste dans mon cœur, mais je voulais du temps de jeu'Meilleur buteur des U23 mauves mais barré au Lotto Park, il a choisi l’exil campinois pour percer au sommet. Déjà... Lire la suite ⮕

Lucas Stassin sur son départ d’Anderlecht : « Ça m’a fait mal de partir, j’y étais chez moi »En interview, le jeune joueur est revenu sur son départ des Mauves. Lire la suite ⮕

REACTIES. Sebastiaan Brebels weerspiegelt Lierse strijdlust: “Fantastisch om dit over de streep te trekken”Ondanks een achterstand en een helft in numerieke minderheid pakte Lierse dan toch zijn eerste zes op zes van het seizoen. En dus brachten de Pallieters dan toch de zo verhoopte bevestiging. Een greep uit de reacties vanuit Geel. Lire la suite ⮕