Luc Trullemans confirme que la météo sera compliquée pour ces vacances d’automne : « Averses bien corsées et

L’arrivée d’une profonde dépression très venteuse près de l’ouest de l’Irlande organise un flux très doux de sud à sud-ouest sur le nord de la Péninsule ibérique, la France et nos régions.L’origine océanique de ce courant favorise un apport de forte humidité dans une masse d’air instable et une nouvelle perturbation très pluvieuse qui remontera ce samedi vers le nord-est sur l’Hexagone et le Golfe de Gascogne.

Lundi, comme la dépression près de l’Irlande se comblera graduellement, il y aura d’abord moins de vent mais avec le passage d’une nouvelle zone perturbée, il risque d’augmenter à nouveau en soirée avec des rafales entre 55 et 85 km/h.Le ciel se couvrira rapidement l’après-midi et il pleuvra en fin de journée.

