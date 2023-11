Louvain large vainqueur d'Elene Grotenberge, équipe de 5e division, en 16e de finale

L'Israélien Raz Shlomo a marqué le premier but après 11 minutes et OHL a enfoncé le clou à deux reprises en première période, par l'intermédiaire de Florian Miguel (24e) et Mathieu Maertens (41e).

En seconde période, deux nouveaux buts ont été inscrits par Ezechiel Banzuzi (72e) et Konan Ndri (77e). Les seizièmes de finale se poursuivent dans la soirée avec Dender-Courtrai, Patro Eisden-La Gantoise (19h), Beveren-Westerlo, RWDM-ROC Charleroi (20h), Standard-Harelbeke (20h30) et Beerschot-Club Bruges (20h45). Le tirage au sort des huitièmes de finale aura lieu jeudi à 17h30.

Vainqueur de la Coupe d'Allemagne 2023, Leipzig éliminé en 16e de finale par WolfsburgTenant du titre, le RB Leipizig a été éliminé de la Coupe d'Allemagne par Wolfsburg (1-0) dès les seizièmes de finale, mardi à la Volkswagen Arena. Leipzig, pour qui Loïs Openda était aligné, a joué en infériorité numérique à partir de la 56e minute.

Travaux sur la chaussée de Louvain à Bouge : commerçants et riverains obtiennent des modifications en dernièreNouveau rebondissement dans le dossier du site spécial franchissable sur la chaussée de Louvain à Bouge. Les commerçants et riverains ont été entendus.

Deux personnes hospitalisées après un incendie dans un immeuble à Louvain-la-NeuveDeux personnes ont été intoxiquées par des fumées inhalées lors d'un incendie survenu mardi soir dans un immeuble à appartements à Louvain-la-Neuve, ont indiqué mercredi les pompiers du Brabant wallon. Elles ont été transportées à l'hôpital.

Ballon d'Or 2023 : suivez en direct la révélation du classement, le précédent lauréat Karim Benzema 16eLa prestigieuse récompense sera décernée ce lundi.

– 1/16e de finale de Coupe de Belgique : Coupe de Belgique | Gauthier Smal, un but pour l'Histoire etMeux peut être très fier de sa prestation ce mercredi à l'Union Saint-Gilloise avec une égalisation signée Smal, mais la logique a finalement été respectée, Rasmussen offrant la qualification aux Bruxellois pour les huitièmes de finale.

football-1/16e de finale de coupe de belgique : Plus de 1200 Meutis au Parc Duden, une fête pour toute uneAmbiance au cœur des supporters meutis massés dans une tribune du stade Marien pour le 1/16e de finale de Coupe de Belgique face à l'Union Saint-Gilloise.