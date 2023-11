Louvain-la-Neuve : le permis pour le grand centre de padel est finalement accordé par le ministre Borsus

Nouveau rebondissement dans le dossier de grand 'centre de padel', à proximité d’IBA et des terrains de hockey et de rugby, à Louvain-la-Neuve ! On a appris cette semaine que la demande de permis des porteurs du projet avait finalement été accordée par le ministre wallon de l’Aménagement du Territoire, Willy Borsus.

'Ce projet est totalement soutenu par l’UCLouvain qui voit notre arrivée d’un bon œil', souligne Vincent Stavaux, défenseur du projet, bien connu dans le monde du padel et du tennis, surtout. 'Il n’y a pas que l’université pour nous soutenir ! Car il y a vraiment la place pour ce centre. Aujourd’hui, il y a vraiment beaucoup d’amateurs de padel. Je pense que Louvain-la-Neuve est parfait pour cela'.

Deux personnes hospitalisées après un incendie dans un immeuble à Louvain-la-NeuveDeux personnes ont été intoxiquées par des fumées inhalées lors d’un incendie survenu mardi soir dans un immeuble à appartements à Louvain-la-Neuve, ont indiqué mercredi les pompiers du Brabant wallon. Elles ont été transportées à l’hôpital. Lire la suite ⮕

Division 3B : Première titularisation pour Nicolas Brevers avec Habay-la-Neuve en D3B: «Je ne peuxLe back droit habaysien a fêté sa première titularisation de la saison ce dimanche à Longlier. Si la victoire n’a pas été au rendez-vous, il se montre ravi de son retour après sa grave blessure. Lire la suite ⮕

Travaux sur la chaussée de Louvain à Bouge : commerçants et riverains obtiennent des modifications en dernièreNouveau rebondissement dans le dossier du site spécial franchissable sur la chaussée de Louvain à Bouge. Les commerçants et riverains ont été entendus. Lire la suite ⮕

Un nouveau caviste à Jurbise, Le Dit Vin : Yves Joly ne vendra que des vins bioUn caviste, Le Dit Vin, ouvre ses portes à Erbisoeul. Si l’établissement est nouveau, le patron, Yves Joly, est expérimenté et bien connu dans la région… Particularité de son magasin jurbisien : tous les vins sont bio ! Lire la suite ⮕

– Guerre en Ukraine : des zones résidentielles à nouveau touchées sur KhersonEn juin dernier, l'armée ukrainienne lançait une contre-offensive, destinée à fragiliser le bloc russe et reprendre des... Lire la suite ⮕

Région Wallonne : indexer les loyers des logements énergivores à nouveau possible, dès le 1er novembreDès ce 1er novembre, il est à nouveau possible pour les propriétaires de logements mis en location en Wallonie et ayant... Lire la suite ⮕