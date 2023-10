Louise zorgt voor vijfde vrouwelijke viergeslacht

Om de vrouwelijke lijn van de familie te schetsen: René en Maria kregen zelf drie dochters Liliane (65), Godelieve (62) en Rita (55). Die zorgden op hun beurt voor vier kleindochters Tine (42), Emelie (36) en haar zus Berdien (32), en Elizabeth (27) (en één kleinzoon Tim (42)). Van de negen achterkleinkinderen die daaruit intussen voortvloeiden, zijn er nog eens vijf achterkleindochters: Margaux (18), Marie (10) en zus Olivia (6), Félice (2) en de recent geboren Louise.

Stammoeder met dochter Godelieve, kleindochter Emelie met haar dochters Marie en Olivia, en kleindochter Berdien met haar dochter Félice op de arm. — © Hans OttenBinnenlandMet de geboorte van Louise Teulinghx heeft de grote familie uit Herselt, die ontsproot uit stamouders René Vermeulen en Maria Peetermans, nu al haar vijfde vrouwelijke viergeslacht. Louises …

Het lokaal bestuur van Herselt en studiebureau Omgeving hebben een masterplan klaar voor de begraafplaatsen van Blauberg, Bergom en Herselt. Het plan kwam tot stand na participatiemomenten met …De vijfkoppige rockcoverband Steam is op zaterdag 28 oktober te gast bij café Oud Ramsel in Ramsel (Herselt). Met haar huidige bezetting is de groep een vaste waarde geworden op talloze podia. Het … headtopics.com

Wekelijks staat het bol van de actie in onze provincie, van eerste nationale tot vierde provinciale. In VOETBAL KORT ANTWERPEN verzamelen we alle korte voetbalberichten uit de hele provincie. …Dinsdag schreven we al dat derdeprovincialer KFC Walem goed op weg is om dit weekend de eerste periodetitel te veroveren. Maar het is niet de enige club in de provincie Antwerpen. Ook KFC Bevel, ….

Cambio-autodelen is maandag officieel gelanceerd in Herselt. Bij het ophaalpunt naast de kerk staan voortaan twee elektrische deelwagens ter beschikking van particuliere gebruikers, organisaties en …Na de interlandbreak mochten we weer genieten van een rijkgevuld programma met veel doelpunten in Antwerpen. headtopics.com

Herselt blijft in problemen na nederlaag tegen ZoerselHet is lang geleden dat Herselt nog gewonnen heeft. De uitwedstrijd tegen Zoersel bracht daar geen verandering in. Het duel eindigde op 2-1 en daarmee heeft Herselt al zeven keer na elkaar niet gewonnen. Lire la suite ⮕

Blinde hond raakt vermist maar wordt herenigd met baasje met behulp van droneBruine labrador Molly raakte vorige week vermist. De 11-jarige hond was blind en haar baasjes vreesden voor haar leven. Ze zochten voor drie dagen lang, maar konden haar niet vinden. Ten einde raad besloten ze een dronepiloot in te schakelen en als bij wonder kon die haar vrijwel meteen lokaliseren. “Ik was dolgelukkig toen we haar vonden. Lire la suite ⮕

N-VA trekt in kartel naar de kiezer met Nieuw Nijlen, mét Leo Verelst als lijsttrekkerDe N-VA en de lokale partij Nieuw Nijlen verbinden hun lot aan mekaar bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen. De twee partijen zullen samen een kartel vormen en één gemeenschappelijke lijst indienen. De lijst zal aangevoerd worden door Leo Verelst van Nieuw Nijlen. Lire la suite ⮕

Man met “sterkste nek van het universum” fietst rond met koelkast op zijn hoofdEen New Yorker heeft een aparte manier om zware dingen per fiets te vervoeren. De man werd eind augustus gefilmd toen hij gemoedelijk een kruispunt fietst met… een koelkast op zijn hoofd. Het is geen illusie of trucage, klinkt het op sociale media, waar de beelden al miljoenen keren werden bekeken. Lire la suite ⮕

Duik in de wondere wereld van fuchsiet met Mineralen van de AardeVerzamelaars van de Mineralen van de Aarde kijken elke week uit naar de nieuwe aanwinst voor hun collectie. Wil jij ook elke week verrast worden met een schat aan informatie in de brievenbus? Abonneer je hier. Lire la suite ⮕

Israëlische en Palestijnse mensenlevens beschermen doe je niet alleen met gewichtige beloftesAls Europese leiders beweren dat ze ‘elk mensenleven’ in Israël en Gaza willen beschermen, is dat een gewichtige belofte die ze met acties en daden zullen moeten waarmaken. Zeker als het grondoffensief losbarst. Lire la suite ⮕