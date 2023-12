Lotte Kopecky, favorite pour le titre de sportive de l'année

Une cycliste, une basketteuse et une patineuse artistique. L’éclectisme est de rigueur parmi les nommées au titre de sportive de l’année au Gala du sport ce dimanche. Lotte Kopecky, Emma Meesseman et Loena Hendrickx sont les trois dernières en lice. Elles ont toutes les trois vécu une année 2023 exceptionnelle et ont permis aux couleurs de la Belgique de flotter haut à travers le monde.

Si elles ont toutes trois un mérite tout particulier cette année, une favorite se dégage et il s’agit de Lotte Kopecky. Chouchoute des fans, Lotte Kopecky (28 ans) vient de vivre une saison sportive digne d’un rêve éveillé. La coureuse belge de l’équipe SD Worx a doublé son palmarès sur route en une seule année, avec en point d’orgue un titre de championne du monde de la course en ligne des plus prestigieux. Il faut dire que la saison de Lotte a commencé en fanfare avec une victoire sur le Circuit Het Nieuwsblad dès sa première course en févrie





