Lorin Parys, le directeur général de la Pro League, a été élu au sein du conseil d’administration des European Leagues, l’organisation des ligues européennes de football professionnel, dont l’assemblée générale s’est tenue vendredi à Riga.

Les European Leagues représentent les intérêts de 39 ligues issues de 33 pays et de plus de 1.000 clubs. L’organisation travaille avec l’UEFA, la FIFA et d’autres organisations de football 'afin de définir l’avenir du football professionnel européen'.

Lire la suite:

RTBFsport »