Deuxième Belge à siéger au conseil d'administration après Jean-Marie Philips, Parys a été élu en même temps que Neil Doncaster et Jan de Jong, ses homologues respectivement des ligues écossaise et néerlandaise, avec un mandat jusqu'en 2025. Les European Leagues représentent les intérêts de 39 ligues issues de 33 pays et de plus de 1.000 clubs.

L'organisation travaille avec l'UEFA, la FIFA et d'autres organisations de football 'afin de définir l'avenir du football professionnel européen'.

