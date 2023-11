Lokt de moord op een Pruisisch meisje het herschrijven uit van de geschiedenis. 'Meer dan een krachttoer is dit een meesterwerk dat vertaling en verfilming verdient', schrijft Lukas De Vos over de winnaar van de Knack Hercule Poirotprijs . Jagers maken een tijdreis naar de oertijd, één van hen vertrapt een vlinder. Bij hun terugkeer heeft de fascistische presidentskandidaat gewonnen, bij hun vertrek verloor hij nog.

Dat 'vlindereffect' speelt in de chaostheorie: de vleugelslag veroorzaakt elders in de wereld een orkaan. Het was ook één van de eerste alternatieve geschiedenis verhalen, van Knack Hercule Poirotprijs . Ook hier lokt een futiel gegeven - de moord op een Pruisisch meisje - het herschrijven uit van de geschiedenis. In een parallelle wereld verliest Hitler wel de oorlog maar breidt Stalin zijn territorium uit tot voorbij Brussel, dat de geallieerden opdelen zoals Berlijn voor 1989. Het is niet de eerste keer dat Baudewijns het dunne laagje vernis van de beschaving afkrab





