Logements saccagés, vols... Trois caméras vont être installées dans les cités, à Quaregnon, pour faire face

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Rats morts et carreaux cassés dans les caves, humidité, dégradations… Ces locataires de la cité Astrid, à Quaregnon, sont à bout ! Le Logis de Quaregnon vient de gagner son combat au Conseil d’Etat contre la Région wallonne: «Nos droits ont été reconnus»Mort de Matthew Perry : cet élément qui prouve que le drame aurait pu être évité

Disparition du petit Emile : un proche du jeune agriculteur soupçonné brise le silence, « il n’est ni suspect, ni innocent » Salaires, loyers, comptes en banque...: voici tout ce qui change à partir de ce mercredi 1er novembre 2023 headtopics.com

– Hainaut : Objectif P3 pour Randy Delsaux et le Borina Quaregnon: «Vu les noms qui composent lLe meilleur buteur du Borina estime que son équipe a le potentiel pour s’extirper de la P4D. Pour l’instant sur le podium, les Quaregnonnais vont avoir l’occasion de conforter leur position face à Frameries, le club de cœur de Randy. Lire la suite ⮕

Région Wallonne : indexer les loyers des logements énergivores à nouveau possible, dès le 1er novembreDès ce 1er novembre, il est à nouveau possible pour les propriétaires de logements mis en location en Wallonie et ayant... Lire la suite ⮕

Lyon reporté : trois enquêtes ouvertes après les incidents autour de l’OlympicoLa rencontre a été annulée après le caillassage du but des Lyonnais suite auquel l’entraîneur Fabio Grosso est sorti le visage en sang. Lire la suite ⮕

France : trois enquêtes ouvertes après les incidents violents autour du match Olympique de Marseille- Olympique lyonnaisTrois enquêtes ont été ouvertes après les incidents qui ont entraîné l’annulation du match entre l’Olympique... Lire la suite ⮕

À Paris-Bercy pour les trois derniers tickets vers TurinLe Masters 1000 de Paris-Bercy s’ouvre cette semaine sur d’énormes enjeux et notamment le retour en piste des cadors comme Novak Djokovic et Carlos Alcaraz. Mais c’est surtout le dernier sprint dans la course au Masters ATP de Turin qui s’annonce palpitante, avec encore trois billets, sur huit, à décrocher. Lire la suite ⮕

Mons-Borinage : Basket| Le BC Mons est en finale de la coupe de trois contre trois: «Pourquoi y a-t-il si peuLes Haincourt, Catoire, Cauchie et autre Peeters se sont qualifiés, ce que Mons-Hainaut et Frameries n’ont pas réussi à faire. Lire la suite ⮕