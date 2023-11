Hébergés à prix raisonnable dans des maisons de repos, des étudiants s’engagent en retour à partager du temps avec les résidents. Les seniors sont ravis. Un projet gagnant-gagnant.

Il s’y est rapidement lié d’amitié avec un autre locataire, Jean-Pierre, dont le décès en septembre dernier l’a profondément touché. «. Elle, on est sûr qu’elle ne partira pas… tant qu’elle n’a pas fini ses études, se réjouit-il.

«Je n’aime pas dire que c’était mieux avant, entonne-t-elle pourtant. L’époque actuelle, c’est pas mal du tout.» La première fois que Maguy a vu Ameyalli, c’était au bar de 16 h 15. «, un peu de joie, comme une petite note de jeunesse dans notre vieillesse, confie-t-elle, les larmes aux yeux. On peut discuter de tout avec elle. Je ne la considère pas comme une amie – on a trop de différence d’âge – mais comme une copine. headtopics.com

Le personnel est en uniforme de travail, elle porte le jeans et les baskets. «Je ne suis ni directrice, ni aide-soignante, ni concierge, ni leur petite fille. Je ne suis pas là juste pour écouter, ce sont des échanges.» Echanges dont elle aimerait d’ailleurs garder une trace. Récemment, elle aqui récite tous les jours le même poème sur la jeunesse pour entretenir sa mémoire., sourit Ameyalli.

