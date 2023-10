Lode Ceyssens (Boerenbond): ‘De algemene Europese stikstofnorm is onzinnig voor Vlaanderen’

. Dat is de doelstelling van het speciale stikstofoverleg in het Vlaams Parlement. Leden van meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open VLD en van de ministeriële kabinetten willen er tot een compromis komen dat tegemoetkomt aan een recent kritisch advies van de Raad van State. Dat moet rechtszekerheid bieden aan de Vlaamse landbouw en industrie.

Maar volgens de Boerenbond is de uitgangspositie van het stikstofoverleg verkeerd. ‘De Raad van State heeft een aantal van de fundamenten van het voorstel van decreet onderuitgehaald’, zegt topman Lode Ceyssens. ‘Het huis is bouwvallig, de politiek wil het stutten. Maar wanneer het opnieuw begint te waaien, zal het in puin liggen. We moeten het huis nu afbreken en heropbouwen.’Dat moet u aan de CD&V vragen. Dit overstijgt de partijpolitiek.

Volgens experts heeft de Raad van State geen probleem met een onderscheid tussen landbouw en industrie, die respectievelijk vooral ammoniak en stikstofoxiden uitstoten. Alleen moet het beter onderbouwd worden.U weet ook dat dat voer is voor discussie.Ik citeer alleen maar professor Johan Martens van de faculteit bio-ingenieurswetenschappen van de KU Leuven. Wij hebben nooit gezegd dat er geen verschil is tussen ammoniak en stikstofoxiden. headtopics.com

