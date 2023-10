Loïc Lapoussin après la victoire de l’Union : 'On est compétitif, on va essayer d’aller chercher la qualification'

Comme d’habitude, l’Union Saint-Gilloise y a cru jusqu’au bout. Et comme bien souvent, cela a payé comme l’explique Lapoussin après la victoire face à LASK 2-1 dans les arrêts de jeu lors du 3e match de poule de l’Europa League. 'On a déjà connu plusieurs fois ce scénario où l’on était mené.

' Menée à la pause, l’Union a poussé en seconde période. Sans doute grâce à quelques ajustements du coach : 'Il nous a dit d’accélérer le jeu, de changer plus vite de côté et de gagner les duels dans un premier temps. Et puis, que l’on allait se créer des occasions et d’être juste dans le dernier geste.

