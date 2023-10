Lize Feryn opent samen met haar zussen eerste winkel: “Klassiek met een twist en tijdloos”

“De Boutique is helemaal ingericht naar de stijl die je ook terug vindt in onze handtassen”, zegt Lize Feryn. “Klassiek met een twist en tijdloos.”In 2015 werd Atelier Feryn opgericht door de drie zusjes die een opleiding marokijnbewerking hadden gevolgd. Sindsdien ontwerpen en maken ze lederen tassen, geschenken en accessoires hoofdzakelijk voor de Belgische markt. “Onze handtassenlijn is ondertussen al gekend”, zegt Mira.

Alle drie de zusjes tekenen voor de creatieve ontwerpen van hun producten. De laatste jaren zijn het vooral Mira en Yanne die de tassen, portefeuilles, geschenken en kleine attracties maken in het atelier volgens de kneepjes van het eeuwenoude ambacht. Lize staat daarnaast vooral in voor de PR en de fotoshoots van de producten. (Tot voor kort werd alles ambachtelijk gemaakt in het eigen atelier. “Maar wegens het succes werken we nu samen met een paar andere ateliers.

De openingsuren van de Boutique in de Driesknoklaan 116 in Deerlijk werden beperkt gehouden. "Enkel op dinsdag en donderdag tussen 12 en 18 uur en elke tweede zaterdag van de maand van 12 tot 18 uur", geven de zusjes mee.

