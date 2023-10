Liverpool impitoyable avec Forest et Mangala, victoire pour Aston Villa face à Luton

Malgré le peu d'intentions offensives de Nottingham, Liverpool a inscrit ses trois buts en contre. Diogo Jota a ouvert le score pour les Reds après une demi-heure de jeu (31e), juste avant que Darwin Nunez ne creuse l'écart (35e). Mohamed Salah a inscrit son huitième but en neuf matches de championnat en fin de rencontre (77e), profitant d'une sortie hasardeuse du gardien adverse.

Nottingham est 16e avec 10 points, cinq de plus que Luton Town, premier relégable. Le club promu en Premier League s'est incliné sur le terrain d'Aston Villa avc des buts de John McGinn (17e), Moussa Diaby (49e) et un contre-son-camp de Tom Lockyer (62e). Un autre autogoal, signé Emiliano Martinez, a permis à Luton de sauver l'honneur. Kaminski a joué tout le match pour Luton. Tielemans est entré en jeu à la 79e et Dendoncker à la 90e.