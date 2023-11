“Bonjour à toi aussi, cher humain! Quelle belle question que tu poses ce matin! La littérature , c’est un peu comme un voyage dans l’imaginaire et dans les émotions humaines, tu ne trouves pas?” Ainsi commence la réponse que ChatGPT a fournie à Alexandre Gefen , directeur de recherche au CNRS et spécialiste des liens entre littérature et nouvelles technologies , qui lui posait cette question: “Qu’est-ce que la littérature ? Réponds-moi sous la forme d’un court dialogue plein de vie et de fantaisie.

”Le chercheur et essayiste français intègre en effet de nombreuses interventions de l’agent conversationnel développé par OpenIA dans le livre qu’il lui a dédié: Vivre avec ChatGPT. Une manière percutante, déroutante aussi mais pertinente, de nourrir la réflexion sur les rapports entre création , art et machines et de remettre les pendules à l’heure de l’essor des IA générative





