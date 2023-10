Lionel Messi nommé pour le trophée du meilleur nouveau venu de la saison

L'Argentin, arrivé à la mi-juillet, n'a pourtant joué que six matchs de MLS avec l'Inter Miami, qui n'a pas réussi à se qualifier pour les playoffs. Messi a mené son club à la victoire en Leagues Cup, une compétition pour les clubs américains et mexicains.

Messi, 36 ans, aura face à lui le Grec Giorgos Giakoumakis, attaquant d'Atlanta United, et l'Allemand Eduard Löwen, milieu de terrain de Saint-Louis City. Les trois finalistes pour le titre de 'MVP', le meilleur joueur de la saison, sont l'attaquant gabonais Denis Bouanga (Los Angeles FC) et les milieux de terrain argentins Luciano Acosta (FC Cincinnati) et Thiago Almada (Atlanta United).

