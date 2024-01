Limburg.net worstelt met hacking

Al weken worstelt Limburg.net met een hacking waarbij de vraag stilaan wordt welke data er níét zijn gestolen. De aanval toont hoe kwetsbaar persoonlijke gegevens zijn. Geld aftroggelen en verwarring zaaien: de motieven van de meeste cybercriminelen zijn eenvoudig. Dat financieel gewin staat met stip bovenaan. Maar als ze van hun doelwit geen dollar krijgen, dan halen ze toch nog wat plezier uit trollen.

In die wereld werden honderdduizenden Limburgers op woensdag 13 december meegesleurd, zonder dat ze het wisten. Toen stelde de intercommunale Limburg.net, die in Limburg en Diest afval ophaalt en verwerkt, vast hoe het computernetwerk slachtoffer van een cyberaanval was geworden. Behalve wat problemen in de recyclageparken leek er die eerste dagen amper een vuiltje aan de lucht. “Het onderzoek loopt nog, maar gelukkig kunnen we melden dat er op basis van de huidige info geen enkele aanwijzing is dat er gegevens van u, burger, zijn gelekt”, schreef de organisatie op haar website





destandaard » / 🏆 13. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Sneeuwval veroorzaakt chaos: strooiwagens doen nachtje door in Limburg, vluchten vanaf Brussels Airport vertraDoor sneeuwbuien stond er meer dan duizend kilometer file tijdens de avondspits. In Limburg rijden geen bussen meer uit, in Wallonië ligt het busnetwerk bijna volledig plat. In Brussel zijn enkele tunnels afgesloten en Brussels Airport kondigde vertragingen en annulaties aan.

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »

Bijna overal ellende en chaos door hevige sneeuwval, behalve in Antwerpen: zelden zo kalm op Antwerpse RingHet grootste deel van Vlaanderen werd woensdag bedolven onder een wit sneeuwtapijt. Op veel plaatsen lag er meer dan 10 centimeter sneeuw, en onder meer in Limburg verliep de avondspits enorm moeizaam.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Sneeuw stuurt verkeer rond Brussel en Hasselt in de war, Antwerpen blijft gespaard: “Afwachten wat de avondspiDe sneeuwbuien hebben ervoor gezorgd dat er al meer dan duizend kilometer file staat op de Belgische wegen. Vooral het verkeer in Brussel, Vlaams-Brabant en Limburg loopt danig in de soep door de sneeuwval. De stad Antwerpen heeft nog geen sneeuw gezien en dus is het daar net rustiger dan op normale weekdagen.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Sneeuwtapijt tot 5 centimeter mogelijk in Vlaanderen, code geel voor gladde wegen in twee provinciesHet KMI waarschuwt voor gladheid op de wegen in meerdere provincies. In Vlaanderen geldt de ‘code geel’ van zondagavond tot maandagochtend in Antwerpen en Limburg.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

Code geel in drie Vlaamse provincies (ook in Antwerpen): KMI waarschuwt voor gladde wegenHet meteorologisch instituut KMI waarschuwt voor gladheid op de wegen in verschillende provincies. In Vlaanderen geldt code geel in Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant tot maandagnacht 1 uur. Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer volgen de strooidiensten de toestand op de wegen op.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Nobelprijswinnaar Jennifer Doudna: ‘We moeten extreem voorzichtig zijn als het gaat om zogenaamde Crispr-baby’s’In de afgelopen weken werd in het VK en in de VS de eerste gentherapie goedgekeurd die gebruik maakt van de Crispr-Cas9-technologie om genetisch materiaal

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »