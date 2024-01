Lijst met namen van bekende personen gelinkt aan Jeffrey Epstein circuleert op sociale media

Op sociale media circuleert een lijst met namen van bekende personen die gelinkt zouden zijn aan de intussen overleden Amerikaanse zedendeliquent Jeffrey Epstein. Het klopt dat een Amerikaanse rechter heeft bevolen om de identiteit bekend te maken van zo’n 150 à 180 mensen die aan Epstein gelinkt zijn, maar tot op heden is die lijst nog niet gepubliceerd. Circuleert een lijst met zo’n 200 namen van mensen die zouden gelinkt zijn aan de Amerikaanse zakenman en zedendeliquent Jeffrey Epstein.

‘De hoerenloperslijst van Mossad-agent Epstein. 200 kindermisbruikers. Serieverkrachter Bill Clinton was er dagelijks. Vele bekende Hollywood-pedo’s en corrupte politici van de Democratische Partij. Chantage is een machtig wapen’, lezen we in de tweet. In de video zijn onder meer de namen van de Amerikaanse oud-presidenten Bill Clinton en Barack Obama, de Amerikaanse politicus Bernie Sanders en acteurs als Angelina Jolie en Alec Baldwin te zien. De originele video wordt ruim 11.700 keer bekeken. Ook op van mensenhandel met seksuele doeleinden en zedenfeite





