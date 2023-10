Liever wél of geen bedrijfswagen?

die werkgevers aanbieden om talent aan te trekken of te belonen. Toch staat niet iedere werknemer te springen om een blinkende firmawagen te ontvangen in plaats van een hogerUit onderzoek van HR-specialist Robert Half blijkt zelfs dat 1 op de 5 werknemers bij een promotie helemaal geen bedrijfswagen wil. Opvallende vaststelling: hoe ouder de werknemer, hoe lager de interesse.(29%). Dit in tegenstelling tot 33-54-jarigen (18%) en jongeren tussen de 18 en 34 jaar (14%).

De bedrijfswagen blijft een overtuigend argument voor werkgevers, en veel werknemers zullen erdoor aangetrokken blijven. In het kader van een promotie is de werkgever zich er ook van bewust dat elke werknemer een op maat gemaakte promotie zal verkiezen die aan zijn huidige behoeften voldoet”, aldus Diels.is bijvoorbeeld een zeer gewild extralegaal voordeel voor werknemers en flexibele mobiliteit is daarop geen uitzondering. Dat is ook de reden waarom het mobiliteitsbudget aan belang wint, omdat het iedereen de keuze geeft voor de oplossing die het beste bij hem of haar past.

Iraans tienermeisje dat in metro mishandeld zou zijn door politie is overledenHet Iraanse tienermeisje Armita Garawand, dat begin oktober in een coma belandde nadat ze in de metro van Teheran mishandeld zou zijn door de zedenpolitie, is overleden. Lire la suite ⮕

Stéphane Moreau, de “Waalse Berlusconi”, zou toch een ontslagpremie van 8,6 miljoen euro krijgenMet een royale ontslagpremie van 8,6 miljoen euro wou voormalig PS’er Stéphane Moreau het loonplafond van de Waalse regering omzeilen. De rechtbank trok die premie in, maar Moreau zou nu toch gelijk kunnen krijgen. Lire la suite ⮕

Van diefstallen tot de trieste reden achter zijn sik: Matthew Perry legde alles op tafel in zijn biografieFriends-acteur Matthew Perry is overleden op 54-jarige leeftijd. ‘Was ik gestorven, dan zou iedereen geschrokken zijn, maar niemand zou er echt van opgekeken hebben’, schreef de acteur nog in zijn biografie die in november 2022 verscheen. Lire la suite ⮕

Binnenkijken bij huisarts Marlies: “Creatief zou ik mezelf niet noemen, maar ik heb wel ideeën en weet steedsDe gevel is dan wel erfgoed, binnen waait er een heel frisse wind door dit burgerhuis uit 1919. De stadswoning is lang en smal, maar toch voelt het er verrassend open. En zo gezellig! Lire la suite ⮕

REACTIES. Alderweireld: “Pas wanneer we worden weggespeeld, zou ik van een crisissfeer spreken”“Hier mag je niet op deze manier verliezen”, besefte kapitein Toby Alderweireld (34) na de 2-1-nederlaag bij Club Brugge. “Het Brugse publiek was aan het fluiten, tot we aan het einde van de eerste helft op de linkerkant niet goed stonden op te letten. Lire la suite ⮕