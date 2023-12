Lichamen van vrouw en vier kinderen gevonden in Meaux

De Franse politie heeft maandagavond in Meaux, een stad ten oosten van Parijs, de lichamen van een vrouw en haar vier jonge kinderen ontdekt. De vermeende dader – de vader van de kinderen – kon intussen worden opgepakt. De lichamen van het vijftal werden op kerstdag rond 21 uur aangetroffen in een appartement in Meaux. Volgens het parket waren naasten van het gezin bezorgd omdat ze maar geen reacties kregen op hun berichtjes.

De 35-jarige vrouw en haar vier kinderen – tussen de 9 maanden en 10 jaar oud – zouden volgens Bladier “met veel messteken” om het leven zijn gebracht. De kinderen zouden mogelijk door verdrinking of verstikking om het leven zijn gebracht. Woensdag vindt een autopsie plaats op de lichamen. “Het appartement vertoonde geen sporen van inbraak, en de vader van het gezin was niet thuis”, aldus procureur Jean-Baptiste Bladie





