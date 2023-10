Lichaam gevonden in schoorsteen maand nadat bewoner “mysterieus geschreeuw” hoorde

Het lichaam van de onfortuinlijke man, die woensdag geïdentificeerd werd als de 29-jarige Zachariah Andrews, werd ontdekt door een onderhoudsmedewerker die op 19 oktober op zoek was gegaan naar de bron van een vieze geur die uit een schoorsteen in het appartementsgebouw leek te komen. In de schoorsteen trof de vinder in eerste instantie iets aan wat op schoenen leek, maar al snel bleek dat het om een lichaam ging.

De eerste aanwijzing dat Andrews in de schoorsteen zat, dateert alweer van meer dan een maand geleden. De politie ontving op 16 september een telefoontje van een bewoner die naar eigen zeggen mysterieus geschreeuw hoorde. Toen de politie eenmaal ter plaatse was, was het geschreeuw weer voorbij. Gesprekken met andere bewoners liepen op niks uit, want zij beweerden niks te hebben gehoord.

Daar blijft het niet bij. In 2018 werd de man ook al aangeklaagd omdat hij zou hebben geprobeerd om een 12-jarig meisje te verleiden dat een zwempak wilde verkopen op Facebook. De man zou haar hebben aangeboden iets te gaan drinken en “dan wel te zien wat er gebeurt”. Ten slotte zou Andrews bij verzet tijdens een arrestatie eerder dit jaar agenten hebben geschopt. headtopics.com

