Liberale Jeanne d’Arc spreekt: ‘De brandstapel is mijn ambitie niet’

Marianne Verhaert in haar jas in gebroken wit. Niet hagelwit dus. — © Koen Fasseurbericht over een dreigbrief die bij Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi in de bus is gevallen. Opmerkelijk is dat ook het Vlaams Parlement identiek dezelfde brief ontving. Volgens de krant is de brief ‘warrig’ en begint hij ‘scheldend’ en ‘dreigend’. De brief zou aan El Kaouakibi gericht zijn. ‘Als ze naar het parlement komt, kijkt ze beter eens over haar schouder’, zou er volgensenigszins te corrigeren.

Een woning is een van de belangrijkste aankopen die je in je leven zal doen. Helaas leer je niet sne...Stefanos Tsitsipas, de Griekse tennisheld die van Antwerpen zijn thuis maakteEn weer sluit Europa de ogen voor de wreedheden van Israël

Lire la suite:

destandaard »

La ministre flamande de la Mobilité furieuse à propos de la directrice de De LijnLa ministre flamande de la Mobilité, Lydia Peeters, s'en est prise mercredi avec virulence à la directrice générale de l'entreprise publique de transport en commun De Lijn, Ann Schoubs, devant le parlement flamand. Lire la suite ⮕

Un mouvement de grève chez De Lijn après l'annonce de la fermeture de plusieurs sitesLa société de transports publics flamande De Lijn a annoncé jeudi une importante réorganisation de ses sites. Quatre dépôts seront rénovés et treize nouveaux dépôts/centres de maintenance seront construits, mais d'autres - englobant 280 emplois (équivalents temps plein) - seront fermés et intégrés à des sites voisins. Lire la suite ⮕

Zo reageerde de zaal na de goedkeuring van de fusie op de gemeenteraad: “Lafaards”Donderdagavond gaf de gemeenteraad van Zwijndrecht groen licht voor de fusie met buurgemeenten Beveren en Kruibeke. Maar dat het een onderwerp is dat menig inwoner al langer beroert, was ook donderdag nog maar eens duidelijk. De raadzaal zat afgeladen vol, vooral met tegenstanders, die na de stemming luid en duidelijk hun gedacht lieten horen. Lire la suite ⮕

Onervaren, conservatief en cruciaal in 2020: wie is de conservatieve hardliner die nieuwe voorzitter Huis vanNa drie weken van chaos wordt Mike Johnson de nieuwe Speaker of the House. De evangelische christen is onervaren en conservatief en hij speelde een cruciale rol bij pogingen om het verkiezingsresultaat van 2020 om te keren. Lire la suite ⮕

De perfecte cocktail voor wie (stiekem) graag naar Wham luistertDit is er eentje voor de liefhebbers van lichtjes zure en fruitige cocktails. Wij maken hem met een premium pisco voor een zijdezachte afdronk. Dat geeft meteen dit vrij simpel recept een luxueuze laag heerlijkheid. Een go to-drankje voor elke club tropicana-party. Lire la suite ⮕

Ook wie energiezuinig renoveert, gaat er financieel op vooruit: wat besliste de stad nog?De verlaging van de aanvullende personenbelasting is ongetwijfeld de meest opvallende maatregel in de vernieuwde stadsbegroting van de stad Antwerpen. Maar ook wie energiezuinig verbouwt, kan rekenen op een financiële tegemoetkoming. “Een vergroening van de belastingen”, zegt schepen van Leefmilieu Tom Meeuws (Vooruit). Lire la suite ⮕