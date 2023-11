Liberaal Waasmunster bevraagt bewoners over fietsveiligheid

“We richten ons op het vergroten van de bewustwording en het verbeteren van de veiligheid voor fietsers in onze gemeente. De bevraging onderzoekt hoe zichtbaar fietsers zijn in het verkeer en welke voorzorgen ze nemen om dit te verbeteren. We willen ook de mening van onze inwoners horen over de populariteit van fietshelmen en welke maatregelen er genomen kunnen worden om deze aantrekkelijker te maken. We vragen ons af wat de redenen zijn voor het wel of niet dragen van een fietshelm.

Het ontslag van coach Guy Ringoot blijft na ruim drie weken nog steeds nazinderen in Sombeke. Nadat er vorige week tegen FC Daknam noodgedwongen forfait werd gegeven, werd ook dit weekend tegen KVV …Shanyl De Schoesitter won zondag de veldrit in Maasmechelen.

Grondige reorganisatie van De Lijn door gemeente Hamme bijgestuurd: “Streven naar maximale basisbereikbaarheid, ook in Moerzeke en Kastel” Raadsleden willen beter regionaal hoppinpunt aan het station van Temse: “Vlot en gemakkelijk overstappen van bus op trein en andersom”Crematoria Westlede in Lochristi en Sint-Niklaas schakelen over naar elektrische ovens: “Pioniers in Europa” headtopics.com

Luc (62) en Marco (28) openen nieuw uitvaartcentrum op Grote Markt: “Afscheid nemen van geliefden moet ook in het hart van de stad kunnen”

Wij-Samen Sterk is de nieuwe formatie van CD&V en Open VldCD&V en Open Vld zullen volgend jaar samen naar de kiezer trekken. Het is een antwoord op de afkeer van de burgers tegenover de particratie en dat er op lokaal niveau totaal anders wordt gestemd. Lire la suite ⮕

Elections 2024 : le nouveau président des Jeunes Open VLD estime que le parti a « renié » ses principes, « LesSepp Tyvaert a été élu dimanche soir président de la section des Jeunes Open VLD. Il envisage un changement de nom pour cette branche du parti, estimant qu’» après vingt ans de participation au gouvernement, l’Open VLD a renié trop de principes libéraux. « Les jeunes libéraux ne sont pas responsables de ce passé », a-t-il déclaré. Lire la suite ⮕

Nieuwe voorzitter van Jong VLD haalt uit naar eigen partij en overweegt naamsverandering: “Te veel liberale prDe jongerenafdeling van Open VLD heeft Sepp Tyvaert zondagavond in het zadel gehesen als nieuwe voorzitter. Hij kreeg 80 procent van de stemmen. De nieuwe Jong VLD-voorzitter haalt meteen scherp uit naar de moederpartij, en overweegt zelfs een naamsverandering voor de jongerenpartij. Lire la suite ⮕

Medewerkers van Vooruit schrijven open brief: “Wij voelen ons wel veilig”45 personeelsleden van Vooruit kruipen in hun pen om hun ongenoegen te uiten over de kritiek op de politieke partij. “De tendentieuze en los van de werkelijkheid geslagen voorstelling van onze organisatie, daar herkennen wij ons niet in.” Lire la suite ⮕

Vooruit koopt rechtszaak af van ex-medewerkster, personeelsleden steunen partij in open briefDe vrouw werd in mei 2021 op café na een huwelijksfeest van een collega aangerand door een andere collega, nadat ze eerder al ongepaste berichten van hem Lire la suite ⮕