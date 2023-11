Leuze-en-Hainaut: l’un des fondateurs de Lutosa est décédé

A Leuze, qui ne connaît pas l’entreprise Lutosa, active dans la transformation de pommes de terre? Fondée en 1978 par Luc et Guy Van den Broeke, l’entreprise a perdu l’un de ces fondateurs ce mardi 31 octobre. «Pendant près de 30 ans, Monsieur Luc, comme on l’appelait chez Lutosa, s’est donné corps et âme au développement et à l’essor de Lutosa en Belgique et partout dans le monde.

Très vite, ils ont commencé à augmenter la capacité de production du site en investissant notamment dans une ligne de fabrication de spécialités. En 1981, la marque Lutosa était lancée. En 1988, les frères Van den Broeke reprenaient la société Primeur à Sint-Eloois-Vijve qui devenait ainsi le deuxième site de Lutosa et ils y ajoutaient en 1998 une unité de fabrication de frites fraîches (Vanelo).

