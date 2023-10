Leur vie a basculé suite au raid antiterroriste de Verviers : le couple a tout perdu, s’est séparé et

En plus d’avoir harcelé sa femme dont il était séparé, un Disonais a mis le feu à la maison de ses anciens beaux-parents le 3 mai dernier. D’où un passage devant le tribunal correctionnel de Verviers.Lors de l’audience, le prévenu avait expliqué être dépressif, avoir consommé de l’alcool ainsi que des médicaments.« Je n’ai pas supporté que mon ex-épouse parte en voyage en Sicile avec son frère.

Il a aussi frappé sa mèreLe prévenu devait aussi répondre de coups et blessures et d’abus de faiblesse sur sa propre mère, avec laquelle il vivait. Les faits concernant les blessures sont établis mais pas l’abus de faiblesse. Pour ces préventions, il écope de 6 mois supplémentaires et 400 € d’amende, également avec sursis. Le prévenu doit également indemniser les parties civiles à hauteur d’un euro provisionnel.

Lire la suite:

sudinfo_be »

La valeur des crédits pour les rénovations énergétiques dépasse les 500 millions en 2023Le nombre total de crédits à la consommation octroyés au premier semestre 2023 a augmenté de 9,7% par rapport à la même période l'année dernière, notamment en raison de la progression des crédits écoénergétiques, rapporte la fédération du secteur financier Febelfin jeudi. Lire la suite ⮕

| Le verdict est tombé pour le match arrêté entre GSI Verviers et Ottoman Verviers…Le 6 octobre dernier, le derby entre GSI Verviers et Ottoman Verviers était arrêté par l’arbitre à trois minutes de la fin, on sait désormais ce qu’il adviendra de ce match… Lire la suite ⮕

Gand-Breidablik : les Buffalos veulent conforter leur première place, les compos sont connues (direct commenté 18h45)La Gantoise reçoit Breidablik dans le cadre de la troisième journée du groupe B de la Conference League. Un match à... Lire la suite ⮕

| 7 athlètesverviétois sélectionnés par le Gouvernement pour être les ambassadeurs 2023Dans le cadre du projet Wallonie Ambitions Or, plusieurs ambassadeurs ont été choisis par le Gouvernement dans le but de constituer un réseau qui participe au rayonnement de la Wallonie et à la promotion de ses infrastructures sportives. Lire la suite ⮕

Une journée compliquée en Belgique avec une alerte sur une partie du pays : « Ça limite la visibilité », lesVoici les prévisions météo complètes pour ce jeudi 26 octobre 2023. Lire la suite ⮕

Rénovation du CPAS, travaux dans les écoles, nouveau radar : découvrez les projets lancés dans les HonnellesAvant le scrutin de 2024, la commune d’Honnelles doit finaliser plusieurs projets. Elle va aussi en lancer d’autres. Les bâtiments du CPAS vont notamment être rénovés. Lire la suite ⮕