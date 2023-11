Let op met javel en waarom je best je bloemen op schaaltje zet: een handleiding voor een propere grafzerk

Topdokter Ilse Degreef geeft tips om gezond te blijven: “Snoei nooit met twee.

Ex-roker Herman Brusselmans brengt dagboek uit: “Het is verschrikkelijk, maar ik bijt op mijn tanden”Herman Brusselmans (66) houdt vol: een maand nadat hij de sigaret afzwoor, is hij nog steeds gestopt met roken. De columns die hij erover schrijft, brengt hij uit als een dagboek. Lire la suite ⮕

Lierse blikt in filmpje vooruit op bekerclash met Antwerp: “Kuis jullie tenen maar uit”En of ze bij Lierse K. uitkijken naar het bekerduel tegen Antwerp. De Pallieters heten de landskampioen welkom met een filmpje over de vorige onderlinge confrontaties en met een waarschuwing: “Kuis jullie tenen maar uit.” Lire la suite ⮕

Auto verhakkeld maar man overleeft zware crash in grachtEen man had dinsdagnacht onnoemelijk veel geluk bij een zwaar verkeersongeval in Vladslo bij Diksmuide. Enerzijds omdat zijn auto verhakkeld raakte bij de crash in de gracht en hij dat overleefde. Anderzijds omdat een toevallig passerende fietser om 4.15 uur op de onverlichte weg het ongeval opmerkte en de hulpdiensten belde. Lire la suite ⮕

Thijs Coninckx (20) trapte Knokke voorbij KV Mechelen naar zevende hemel: “Laat Club nu maar komen”Feestjes bouwen moet je ze in Knokke niet meer leren, maar hoe een eersteklasser uitschakelen in de beker ook niet. De ruim 2.500 supporters hadden er voor de match tegen KV Mechelen al een goed oog in en uiteindelijk haalde RKFC het met de strafschoppen. Sergio zweepte de VIP-ruimte nog eens op. Lire la suite ⮕

In Dagestan laaien anti-Joodse gevoelens op, ‘maar niet alleen vanuit een antisemitisch sentiment’Antisemitische pogroms zijn geen bekende traditie in de Kaukasus, zegt mensenrechtenverdediger Almut Rochowanski. ‘Jonge bendes mobiliseren om macht te tonen, is dat wel.’ Lire la suite ⮕