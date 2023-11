Let op met javel en waarom je best je bloemen op schaaltje zet: een handleiding voor een propere grafzerk

Buren geschokt door moordpoging van jonge vrouw (31) op partner (35): “Het waren jonge mensen met twee zoontjes van 10 of 12 jaar”

Buren geschokt door moordpoging van jonge vrouw (31) op partner (35): “Het waren jonge mensen met twee zoontjes van 10 of 12 jaar”

Amerikaanse troepen op twee weken tijd al meer dan 20 keer aangevallen in Irak en SyriëEen pro-Iraanse militie heeft maandag de verantwoordelijkheid geclaimd van een nieuwe raketaanval op een basis van de internationale coalitie onder leiding van de Verenigde Staten in het oosten van Syrië. De Amerikaanse troepen in Irak en Syrië werden volgens een verantwoordelijke al minstens 23 keer aangevallen sinds 17 oktober. Lire la suite ⮕

“X verloor in één jaar tijd helft van waarde”X, het voormalige Twitter, heeft aanzienlijk aan waarde verloren sinds miljardair Elon Musk het sociale medium kocht. Dat melden verschillende gespecialiseerde media. Lire la suite ⮕

“X verloor in één jaar tijd helft van waarde”X, het voormalige Twitter, heeft aanzienlijk aan waarde verloren sinds miljardair Elon Musk het sociale medium kocht. Dat melden verschillende gespecialiseerde media. Lire la suite ⮕

Vijftien woorden die troost bieden in deze turbulente tijdMet haar korte tekst, die momenteel door tal van cultuurhuizen wordt gedeeld, slaagt Tine Van Aerschot erin om woorden te geven aan het gevoel van machteloosheid dat zovelen van ons nu overvalt. Lire la suite ⮕

FBI: “Terreurdreiging tegen VS bereikt heel ander niveau, tijd om bezorgd te zijn”De dreiging van terreuraanslagen tegen de Verenigde Staten heeft een “heel ander niveau” bereikt sinds Amerika’s bondgenoot Israël in oorlog is met de extremistische Palestijnse organisatie Hamas. Dat heeft de directeur van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI gezegd. Lire la suite ⮕

FBI: “Terreurdreiging tegen VS bereikt heel ander niveau, tijd om bezorgd te zijn”De dreiging van terreuraanslagen tegen de Verenigde Staten heeft een “heel ander niveau” bereikt sinds Amerika’s bondgenoot Israël in oorlog is met de extremistische Palestijnse organisatie Hamas. Dat heeft de directeur van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI gezegd. Lire la suite ⮕