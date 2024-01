Les ZAP games : les olympiades du détournement d’affiches antipub

Ça s’est passé à Bruxelles (surtout), à Liège et à Namur (un peu). Comme chaque année depuis quatre ans, à l’approche du Black Friday, des collectifs antipub ont organisé les olympiades du détournement d’affiches, les ZAP games. Des actions de désobéissance civile pour tenter de réduire la place de la pub dans l’espace public.

700 panneaux détournés Toutes les nuits pendant deux semaines, des citoyens se répartissent les quartiers par groupe de trois ou quatre pour 'nettoyer la ville de la publicité' et faire parler leur créativité. Grâce à une clé allen spécifique, ils ouvrent les panneaux, jettent les affiches publicitaires à la poubelle pour les remplacer par un dessin ou un message politique, puis éteignent les lumières. Les slogans sont variés : 'La pub me chiffonne', 'Pub partout, beauté nulle part' ou encore 'Free Palestine' et '20% des femmes sont victimes de viol'. Environ 700 panneaux détournés ont été répertoriés pour l'édition des ZAP games 2023, selon Bruxelles Sans Pu





