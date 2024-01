Les voitures européennes émettent toujours autant de CO₂ qu'il y a 12 ans

Dans un rapport publié ce mercredi, la Cour des comptes européenne tire la sonnette d’alarme : 'Malgré des ambitions fortes et des exigences strictes, avertit-elle, la plupart des voitures particulières qui circulent sur les routes européennes émettent toujours la même quantité de CO₂ qu’il y a 12 ans.

' Les auditeurs de la Cour des comptes déplorent en particulier que, 'sur la dernière décennie, sont restées stables pour les voitures diesel et n’ont que très légèrement diminué (– 4,6 %) pour les voitures à essence'. Il y a d’abord un effet de volume : les consommateurs de l’Union européenne continuent à acheter massivement des voitures thermiques, qui représentent encore près de trois quarts des nouvelles immatriculations selon la Cour des comptes européenne. Et pourtant, en une décennie, les constructeurs de voitures ont fait pas mal de progrès pour limiter les émissions de CO₂ des moteurs thermiques





RTBFinfo

