Les techniques : Le foot à Huy-Waremme: voici toutes les techniques du week-end en P2A et P3A

Grand retour à Longchamps réussi pour Waremme, tombeur de Sprimont en D3B: «Je suis fier de mon groupe qui vit à merveille» (+ COTES et VIDEOS)«J’aurais dû quitter le terrain»: le derby entre Xhoris et Ferrières en P2A entaché d’insultes racistes(+ nombreuses photos)

Les sélections et les dernières nouvelles en P1, P2A, P3A et P3BIl y a plusieurs incertitudes à Ère, tout comme à Estaimbourg B et à Bléharies. Lire la suite ⮕

Elections communales à Huy : les méga chantiers seront terminés pour octobre 2024 « Je suis très fier »À un an des élections communales, la majorité hutoise (PS-MR-IdHuy/ Les Engagés) dresse son bilan. Christophe Collignon, bourgmestre en titre, se dit « très fier » des réalisations accomplies. Lire la suite ⮕

Les Rangers de Philippe Clement renversent les Hearts dans les dernières minutesMenés 0-1 à la 89e, les Rangers de Glasgow se sont finalement imposés (2-1) dimanche contre les Hearts of Midlothian, club d'Édimbourg, lors de la 10e journée du championnat écossais de football. Les Rangers reviennent à cinq longueurs du Celtic. Lire la suite ⮕

Autres matches Provinciale 2 : P2A | Tout savoir des résultats et buteurs de la neuvième journéeRetrouvez les réactions sur les sept rencontres de championnat. Lire la suite ⮕

Une collision en chaîne entre trois voitures a eu lieu chaussée Napoléon à HuyUne voiture a freiné et les deux voitures qui suivaient sur la chaussée Napoléon à Huy n’ont pu l’éviter ce samedi en fin d’après-midi. Il n’y a pas eu de blessé. Lire la suite ⮕

Les Suisses 'raclent' presque tous les prix aux Championnats du monde de la racletteCe week-end, les lourdes effluves de fromage fondu ont enveloppé ce petit coin des Alpes suisses. Il a accueilli les... Lire la suite ⮕