Les revenants qualifient le Standard pour les 8es de finale de la Coupe

Fortement remanié, le Standard n’a pas tremblé, mercredi soir à Sclessin, où un peu plus de 10.000 spectateurs, dont un beau contingent de supporters de Harelbeke, avaient pris place, pour valider son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe de Belgique. Même s’il a fallu attendre la 56e minute de jeu, face à une équipe militant trois divisions plus bas, pour qu’il se mette définitivement à l’abri et puisse enfin dérouler.

Entre ces deux buts de Perica, c’est un autre élément tout autant revanchard, William Balikwisha, qui s’était rappelé au bon souvenir de tous, après trois matches sans le moindre temps de jeu. Toujours aussi précieux dans les petits espaces et à l’aise sur le plan technique, l’international congolais, parfaitement servi par Price, plia la rencontre en plaçant le ballon tout en douceur à gauche de Bossut.

