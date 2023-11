Les résultats : Voici tous les résultats des huitièmes de finale de la Coupe de la Province P1-P2 et du

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.Malgré la défaite, Visé a fait plus que tenir tête à Genk en Coupe de Belgique (+ les temps forts du match)

Malgré la défaite, Visé a fait plus que tenir tête à Genk en Coupe de Belgique (+ les temps forts du match)

Coupe de Brabant : Coupe de Brabant | Etterbeek tentera de déjouer les favoris du Sporting Bruxelles:C’est la seule rencontre de ces quarts de finale opposant une équipe de première provinciale à une équipe de seconde provinciale. Un niveau d’écart mais deux équipes en très grande forme. Lire la suite ⮕

– Coupe de la Province : Coupe de la Province: 11 clubs verviétois en lice pour les huitièmes deLa «Coupe Jupiler» de la Province de Liège pourrait quasiment s’appeler la Coupe de la région verviétoise tant nos clubs régionaux sont présents en nombre en huitième de finale: 11 des 16 clubs engagés sont verviétois! Lire la suite ⮕

Voici les meilleures destinations automnales pour les étudiantsLa pause approche et nous avons hâte. Alors, on part où à la Toussaint et surtout, on part pour pas cher car on est étudiants. On part en avion ou en train ? Petit budget et budget moyen, les destinations seront pour tous les goûts. Comme à chaque fois, tu pourras retrouver les vols sur l’application Skyscanner. Lire la suite ⮕

Basket: Theux (P2) sort encore une P1 en Coupe de la Province!Coup de tonnerre ce mardi soir lors des 16es de finale de la Coupe provinciale, puisque le BC Theux a continué à endosser son rôle de tueur de P1. Lire la suite ⮕

– coupe du Hainaut : Coupe du Hainaut | Péruwelz remporte l’affiche face à RansartPéruwelz a confirmé sa bonne passe actuelle en battant Ransart à domicile. Lire la suite ⮕

– coupe de Belgique : Tennis de table | Deux belles affiches régionales en coupe de BelgiqueLe premier tour de la coupe de Belgique a rendu ses verdicts. Et le tirage au sort du 2e tour a été effectué et verra notamment s’opposer 4 équipes de Wapi, avec une grosse affiche entre Herseaux et Bon-Secours. Lire la suite ⮕