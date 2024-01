Les recycleurs de métaux en Wallonie ne respectent pas les critères de leur permis

Les documents consultés par la rédaction d’#Investigation sont édifiants. Les recycleurs de métaux présents en Wallonie ne respectent toujours pas l’ensemble des critères fixés dans leur permis. Dans les retombées atmosphériques, on voit des dépassements de polluants cancérogènes pouvant aller jusqu’à 600 fois au-dessus des normes.

Certains industriels sont même parvenus avec l’accord des autorités publiques à modifier certaines valeurs limites de leur permis en valeurs cibles, leur évitant toute sanction à l’avenir en cas de non-respect de celles-ci. La première à avoir validé ce changement est la ministre wallonne de l’Environnement, l’écologiste Céline Tellier. Certains experts parlent d’une ' régression significative de la protection de l’environnement et de la santé humaine '. Nous y reviendrons plus tard. Pour bien comprendre l’enjeu, un peu de contexte est nécessaire. ' Vieux fers, le vrai prix du recyclage ', c’était une vaste enquête de l’équipe d’#Investigation diffusée fin avril 2021. Le cœur du sujet était nos déchets métallique





