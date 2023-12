Les réalisations emblématiques de Gustave Eiffel à travers le monde

Parmi les nombreux ouvrages conçus par Gustave Eiffel, certains sont devenus des véritables œuvres emblématiques d’une ville, d’une région ou même d’un pays. À l’occasion des cent ans de la mort du célèbre ingénieur, petit passage en revue de réalisations à travers le monde. Parce qu’il n’y a pas que la tour Eiffel dans la vie. Eiffel symbolise à lui tout seul ce qu’on a appelé la Belle époque.

La fin d’un XIXe siècle et une avant-Première guerre mondiale synonyme de progrès sociaux, d’un monde culturel foisonnant, d’une science et d’une technique qui progressent à toute vitesse. La France rayonne. On croit à la vapeur, au fer et au verre. Les expositions universelles se multiplient, les impressionnistes, la littérature (avec Jules Verne notamment) et l’art nouveau amènent la promesse d’un monde nouveau. Tout en courbes, en couleurs, en mouvement. Plus doux, plus beau. Un monde nouveau. Notre vieille Europe domine encore les terres et les mer





RTBFinfo » / 🏆 2. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Les réalisations emblématiques de Gustave Eiffel à travers le mondeÀ l’occasion des cent ans de la mort de Gustave Eiffel, cet article présente les réalisations emblématiques de l'ingénieur à travers le monde, qui symbolisent la Belle époque et le progrès de la fin du XIXe siècle.

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

Les pays réunis à la COP28 mettent les projecteurs sur le monde énergétique de demainLes pays réunis à la COP28 à Dubaï mettent les projecteurs sur le monde énergétique de demain, parallèlement à de laborieuses négociations sur les moyens de parvenir à un monde sans énergies fossiles d’ici quelques décennies.

La source: LeVif - 🏆 6. / 67 Lire la suite »

« Ici le monde » : à Noël, les Mexicains en ont plein les boules !Ici le monde c’est un voyage en 3 escales de ce qui fait l’actualité à l’étranger. Au Mexique, le réveillon de...

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

Un Allemand tué et deux blessés dans une attaque près de la tour EiffelUn Allemand a été tué et deux autres personnes ont été blessées samedi soir dans une agression au couteau et au marteau près de la tour Eiffel à Paris, où le parquet antiterroriste (Pnat) s'est saisi de l'enquête sur l'attaque perpétrée par un Français, connu pour islamisme radical et troubles psychiatriques.

La source: rtlinfo - 🏆 8. / 63 Lire la suite »

Les effets du crack sur les consommateursLe crack a des effets «brutaux» sur les consommateurs. Sa prise répétée «désensibilise» rapidement les voies naturelles de la récompense du système nerveux. Il attire l’attention sur les effets du crack. Notamment la «concurrence» particulièrement inégale entre les sensations générées par la substance et les plaisirs «ordinaires» du quotidien, jusqu’à ce que la drogue devienne la seule priorité dans la vie des consommateurs.

La source: LeVif - 🏆 6. / 67 Lire la suite »

Les 10% des Belges les plus riches émettent-ils vraiment 50 tonnes de CO2, soit dix fois plus que les 10% les plus pauvres ?Sur le plateau de QR Le Débat ce mercredi 13 décembre, Jean-Marc Nollet (Ecolo) et Georges-Louis Bouchez (MR) se sont...

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »