Les Rangers de Philippe Clement renversent les Hearts dans les dernières minutes

Les Hearts ont mené au score dès la 5e minute de jeu et les Rangers ont attendu la fin de match pour revenir. Le capitaine anglais James Tavernier a raté un premier pénalty (45e+4) avant de se voir offrir une deuxième tentative aux onze mètres, qu'il convertira pour égaliser (89e). Le même Tavernier était à l'assist quatre minutes plus tard pour Danilo (90e+3).

Philippe Clement est de nouveau victorieux pour son deuxième match de championnat, une semaine après la victoire contre les Hibernians (4-0). Nicolas Raskin, titulaire au milieu, a été sorti à la 63e, remplacé par Scott Wright. La situation en tête du championnat écossais évolue après le partage du Celtic samedi (1-1 contre les Hibernians). Les Rangers comptent 21 points, soit plus que 5 de moins que leur rival après 10 journées.

