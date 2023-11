On a à peine rangé les potirons et décors d’Halloween que Noël pointe déjà le bout de son nez. Cela se voit dans les magasins, dans les publicités, sur les réseaux sociaux… Les premiers signes de Noël font leur apparition début novembre et, pour Françoise Hendrickx, psychopédagogue qui a fait de nombreuses recherches sur le sujet, cela n’a rien d’incongru : 'Evidemment, une fête chassant l’autre, le monde du business s’en accommode plus que bien, commente-t-elle.

Mais on vient aussi de passer à l’heure d’hiver. On entre dans la période sombre. Il se passe autre chose. C’est une période d’intériorité et la lumière n’est plus la même. Il faut rappeler que Noël est une fête créée au cinquième siècle, qui s’inscrit dans une tradition bien plus ancienne, celle des saturnales '. On vient de passer à l’heure d’hiver. On entre dans la période sombre. Il se passe autre chose Le 25 décembre arrive en effet quelques jours après le solstice d’hiver, c’est à ce moment-là que les journées recommencent à s’allonger. Les lumières de Noël, celles du jour qui allonge, mais aussi celle des bougies, des guirlandes ou des feux de bois, est donc en quelque sorte un phare qui nous guide à travers les jours les plus sombres de l’année. Pas étonnant dès lors que certains en recherchent le réconfort dès le mois de novembre, surtout quand le climat ambiant est plutôt moros

:

SUDINFO_BE: Le marché de Noël dans les grottes de Wonck, c’est probablement terminéLe marché de Noël dans les grottes de Wonck devait faire son grand retour cette année après trois éditions annulées. Il n’en sera finalement rien alors que de gros investissements venaient d’être réalisés. Et les prochaines éditions sont plus que compromises. Explications.

La source: sudinfo_be | Lire la suite »

GVA: Gezocht in eigen dorp: opvolger van Olympische heldin Loena HendrickxWie wordt de opvolger van kunstschaatsster Loena Hendrickx (23)? De Olympische heldin van de Winterspelen in Peking werd begin dit jaar uitgeroepen tot Sportfiguur van het jaar in haar geboortedorp Arendonk. Inwoners en verenigingen kunnen nog tot 12 december nieuwe kandidaten voordragen.

La source: gva | Lire la suite »

SUDINFO_BE: Les règles pour devenir animateur s’assouplissent : une bonne nouvelle pour les plaines à MouscronDepuis quelques années, particulièrement depuis la crise sanitaire, trouver de nouveaux animateurs pour les plaines de vacances, à Mouscron comme ailleurs, est loin d’être aisé. Une dérogation permettra à davantage de jeunes d’accéder aux formations d’animateur.

La source: sudinfo_be | Lire la suite »

LEVIF: 2024, année de tous les scrutins : enchaîner les élections, cette fausse bonne idéeElections, J-220. Mais après le rendez-vous du 9 juin prochain (scrutins régionaux, fédéraux et européens), une autre échéance se présentera très

La source: LeVif | Lire la suite »

SUDINFO_BE: Kit carrosserie rétro, épisode 2 : les Américains plus doués que les Italiens ?Dans la série « faire du vieux avec du neuf », voici une nouvelle transformation de voiture moderne pour lui donner une apparence ancienne. Et à notre avis, ici, ça marche.

La source: sudinfo_be | Lire la suite »

RTBFINFO: La tempête Ciarán 'entre dans les trois phénomènes les plus violents jamais enregistrés en Bretagne'Le responsable de Météo Bretagne, une association d'observateurs météo, était dans Quel Temps pour la Planète ce 2...

La source: RTBFinfo | Lire la suite »