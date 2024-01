Les pesticides et la santé des agriculteurs : un sujet tabou en Wallonie

' Pardonnez-moi l’expression mais c’est à l’insu de notre plein gré ce qu'il nous arrive.' La boutade et le regard de François-Hubert en disent long sur son malaise par rapport aux pesticides. ' Ce serait quand même un minimum de connaître exactement les effets de ces produits qui, je vous le rappelle, sont utilisés en toute légalité, ils ont été agréés, on est contrôlés. ' En 2015, cet agriculteur de Fumal en province de Liège est victime d’une grave intoxication aux métaux lourds.

À l’époque, les médecins font le lien avec l’utilisation des pesticides. Il y a quelques mois, François-Hubert s’est retrouvé avec d’autres agriculteurs aux funérailles d’un collègue décédé d’une leucémie foudroyante. ' Dans la file pour présenter nos condoléances, on ne peut pas ne pas penser aux pesticides. Mais aller plus loin, chercher les causes ou en parler ouvertement tous ensemble, cela reste très compliqué. ' Aujourd’hui encore, en Wallonie, parler de l’impact des pesticides sur la santé des agriculteurs reste tabou. Pourtant ces produits restent très utilisés chez nou





