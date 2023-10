Les Peak Barrel Aged 2023 ont débarqué à la brasserie de Waimes

Pour la sixième année consécutive, la brasserie Belgium Peak Beer située à Waimes dévoile de nouvelles éditions de ses Peak Barrel Aged, ses productions affinées en fûts de chêne donnant naissance à des bières au caractère prononcé, riches en arômes plus soutenus. Des bouteilles uniques, numérotées et disponibles en quantité limitée.

Une bière de dégustation à savourer lors des soirées d’hiver, au coin du feu, où l’on retrouve en bouche la chaleur et le raffinement d’un grand XO », annonce la brasserie.Elle sort aussi une version triple rhum, comme chaque année depuis déjà 5 ans. Après avoir remporté plusieurs médailles, les brasseurs ont décidé d’en sortir une nouvelle version chaque année.

Les problèmes font et refont surface pour les Francs Borains, premier nonLes Francs Borains n’ont pas confirmé les bonnes choses entrevues face au Patro. Des problèmes font ou refont surface, avant deux grosses échéances en championnat après la coupe de Belgique à Saint-Trond mardi. Lire la suite ⮕

La situation dégénère dans un Lidl belge, les employés « profondément choqués » : « Il arrive que les clientsDepuis samedi, la vidéo d’une cliente très mécontente au sujet d’un paquet de farine vendu dans un Lidl belge circule sur les réseaux sociaux. L’incident a profondément choqué les employés de l’enseigne. Lire la suite ⮕

Les 'cimetières natures' : quand la végétation se développe dans les cimetières de WallonieDepuis l’interdiction des produits phytosanitaires dans les cimetières bruxellois et wallons, c’est un retour à la... Lire la suite ⮕

Les Belges rejoignent les demi-finales à LavalHannes Van Duysen, Simon Lorenzi, Nicolas Collin et Chloé Caulier se sont qualifiés pour les demi-finales du tournoi de qualification olympique européen d'escalade jeudi et vendredi à Laval, en France. Il concernait le nouveau format adopté pour les JO de Paris à savoir un combiné de bloc et de difficulté. Lire la suite ⮕

– RWDM : scénario incroyable dans les arrêts de jeu, les Trudonnaires repassent devant (2-1,Les Molenbeekois défient un adversaire direct au classement, ce vendredi soir en ouverture de la 12e journée de championnat. Lire la suite ⮕

Le programme, les noyaux et les infos de nos six clubs pour cette 10e journéeOn dispute le dernier match de la première tranche ce week-end. Lire la suite ⮕