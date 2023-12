Les panneaux photovoltaïques bénéficieront du tarif d'achat jusqu'en 2030

Les panneaux photovoltaïques installés avant 2024 pourront bénéficier du tarif d'achat jusqu'en 2030. L'électricité produite par les panneaux est soustraite en temps réel de celle prélevée sur le réseau. Le propriétaire ne paiera rien pour les kWh prélevés si sa production photovoltaïque annuelle est suffisante. Il devra toutefois s'acquitter d'une redevance annuelle. À partir de 2024, l'installation de panneaux solaires sur le toit nécessitera une validation par un organisme.





Qualification de la Belgique pour l'Euro 2024 et les enjeux des barragesLes Diables rouges ont brillamment validé leur qualification pour l'Euro 2024 et le plateau des participants est presque complet. Il ne reste plus que trois places à pourvoir lors des barrages en mars. Tour d'horizon des équipes déjà qualifiées et des enjeux à venir.

Les membres du Fan Club 1895 peuvent acheter leurs tickets pour l'Euro 2024Les membres du Fan Club 1895 peuvent maintenant acheter leurs tickets pour les trois rencontres de l'équipe nationale belge à l'Euro 2024. L'engouement autour de l'équipe est en hausse depuis la qualification pour le tournoi.

Le marché obligataire se distingue dans les prévisions de 2024Dans un contexte mitigé, le marché obligataire se distingue dans les prévisions de 2024, selon Xavier Timmermans, stratégiste en investissement chez BNP Paribas Fortis.

Dacia wint de VAB-gezinswagenverkiezing 2024 in de categorie tot 25.000 euroHet Roemeense automerk Dacia, een budgetdochter van het Franse Renault, heeft de VAB-gezinswagenverkiezing 2024 gewonnen in de categorie tot 25.000 euro. In de twee andere categorieën ging het goud dan weer naar Chinese merken.

Olympische Spelen Parijs 2024: Belgische wielrenners maken grootste kans op medaillesDatabureau Gracenote voorspelt tien medailles voor Team Belgium op de Olympische Spelen in de zomer van 2024. Hoe realistisch is dat?

Tirage au sort de l'Euro 2024 : la Belgique attend son destinLa Belgique attend de connaître son destin ce samedi à Hambourg où se déroule le tirage au sort qui déterminera la composition de son groupe au prochain Euro 2024.

