Les nuages s'agglutineront en matinée pour déverser leurs averses dans l'après-midi

La Haute Ardenne comptera sur 9°C de maxima, tandis qu'en Flandre le mercure atteindra 14°C. Le vent se renforcera au fil de la journée et soufflera en rafales de 50, puis 60 à 65 km/h dans l'après-midi. En soirée et début de nuit, le temps redeviendra temporairement plus sec et de timides éclaircies perceront même temporairement.

Ensuite, le ciel se couvrira à nouveau et les pluies reviendront depuis la France. Les minima oscilleront entre 6°C en Haute Ardenne et 10°C en Flandre. Le vent gagnera en intensité en fin de nuit, avec des rafales pointant à 90 km/h. Jeudi, la tempête Ciarán décoiffera le pays, poussant le vent en rafales de jusqu'à 100 km/h, voire davantage localement, et soufflant de 9 à 10 Beaufort en mer.

Maladies cardiovasculaires : les chômeurs sont plus concernés que les personnes qui travaillent !Le travail, c’est la santé. Un dicton qui prend tout son sens au regard d’une récente étude qui prouve les liens entre chômage et maladies cardiovasculaires. Lire la suite ⮕

Avant-titre papier: BasketTitre papier: Les Panthers défient Lummen en Coupe de Belgique : Les PanthersCe mercredi (19h), les Liégeoises des Panthers jouent à Lummen dans le cadre de la Coupe de Belgique. Remporter ce match, c’est la certitude de défier Braine à Liège, début décembre, en quart de finale. Lire la suite ⮕

Dans le nord de la France, les vaines opérations de police dans les camps de migrantsOpération policière dans le camp d’exilés de la grande Turquerie, banlieue de Calais. Il est six heures du matin. Les... Lire la suite ⮕

Les 425 « bombes climatiques » mondiales qui peuvent empêcher d’atteindre les Accords de ParisEntre 2020 et 2022, au moins vingt nouvelles 'bombes' ont été mises en exploitation, selon une enquête collaborative à laquelle a participé Le Soir, écrit Lire la suite ⮕

Les technologies de Damien Ernst (ULiège) sur les éoliennes au Groenland vont être utilisées par uneLes technologies mises au point par Damien Ernst et son équipe pour créer des pôles d’énergie renouvelable, comme avec son projet de milliers d’éoliennes au Groenland, vont être utilisées par TES, une start-up mondiale spécialisée en énergie verte. Un premier essai devrait avoir lieu dans le désert marocain. Lire la suite ⮕

Les énergies renouvelables doivent progresser plus vite dans les pays en développement et « devront êtreLes énergies renouvelables doivent progresser « plus rapidement dans les pays en développement » pour limiter le réchauffement mondial à 1,5°C par rapport à l’ère pré-industrielle, recommande l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (Irena) dans un rapport publié lundi. Lire la suite ⮕