Les nuages s’agglutineront en matinée pour déverser leurs averses dans l’après-midi

Si le temps restera d’abord sec, pluies et averses traverseront le pays dans l’après-midi, annonce l’Institut royal météorologique. Les températures seront encore douces pour la saison.La Haute Ardenne comptera sur 9°C de maxima, tandis qu’en Flandre le mercure atteindra 14°C. Le vent se renforcera au fil de la journée et soufflera en rafales de 50, puis 60 à 65 km/h dans l’après-midi.

En soirée et début de nuit, le temps redeviendra temporairement plus sec et de timides éclaircies perceront même temporairement. Ensuite, le ciel se couvrira à nouveau et les pluies reviendront depuis la France. Les minima oscilleront entre 6°C en Haute Ardenne et 10°C en Flandre. Le vent gagnera en intensité en fin de nuit, avec des rafales pointant à 90 km/h.

