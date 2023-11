Les navettes de Noël gratuites ne seront pas disponibles cette année à Namur

Elles avaient conquis le cœur de nombreux Namurois : les navettes de Noël gratuites ont effectué 4068 trajets en cinq semaines dans le centre-ville l’hiver dernier. A la manœuvre : l’asbl Namur Initiative Citoyenne. Alors quand cette même asbl annonce ne pas remettre le couvert cette année, c’est la surprise, d’autant que l’opérateur offre des services de 'golfettes' à la Ville en d’autres occasions (la Toussaint, par exemple).

Dans un communiqué, Richard Dessart, pilote 'en chef' l’hiver dernier, invoque des comportements inciviques trop fréquents : 'la majorité des mauvais comportements étaient le fait de jeunes adolescents qui trouvent ça drôle d’insulter les passants, de leur lancer des canettes ou des pétards. Un usager faible s’est même fait piquer son portefeuille. Nous en tant que pilotes, on n’est pas capables de gérer ça.' Et de regretter un manque de soutien des forces de police. Aucune plainte officielle n’a été déposée au sujet des navettes de Noël, répondent les forces de l’ordre. Pas plus par M. Dessart que par des citoyen

