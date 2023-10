Les mauvais sondages s’accumulent pour l’Open-VLD : « Le renouvellement d’un parti est un parcours cahoteux »,

« Renouveler un parti est un parcours cahoteux », a commenté M. De Croo, invité sur les ondes de la VRT-radio.Le remplacement de Vincent Van Quickenborne par son chef de cabinet-adjoint Paul Van Tigchelt a plongé le parti libéral flamand dans une crise profonde.

Je pense que nous traversons tous de grands moments de déception dans notre vie et nous avons différentes manières à disposition pour les digérer ».« Ce que je vois, c’est que notre parti est en train de redresser l’échine avec une nouvelle équipe, et cela n’a pas commencé aujourd’hui. Le président Tom Ongena, (la secrétaire d’Etat) Alexia Bertrand, ce sont de nouvelles figures, comme le ministre de la Justice Paul Van Tigchelt.

