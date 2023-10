les matches du week-end : «Un joueur a sorti un couteau», «Quatre voitures de police sont arrivées pour calmer

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

P3D Hainaut | Froidchapelle s’offre un derby de la Botte quelque peu à sens unique : «Une envie d’aller de l’avant» Les dernières infos en bref: première défaite pour Namur Volley en N1 Dames + tous les résultats en Coupe de Province

Les résumés du foot Hainaut: Froidchapelle s’offre un derby un peu à sens unique face à la Mominoise en P3D, Erpion s’impose en P2C, Rance bat Forges en P4H

Le CPAS de Namur enclenchera son Plan Hiver dès ce 1er novembre, avec un changement notableLa CPAS de Namur déploie son Plan Hiver, ce 1er novembre. Il vise à venir en aide aux plus démunis durant les conditions hivernales. Lire la suite ⮕

L’UR Namur enchaîne pour la première fois de la saison: un premier but pourLes Namurois ont pu compter sur leurs anciens Visétois Yady Bangoura, enfin buteur, et George Alalabang pour sanctionner Visé (2-0) et distancer au classement ce rival direct. Lire la suite ⮕

Frayeur ce samedi matin au zoo de Planckendael : un arbre tombe et libère brièvement quatre hyènesUn arbre est tombé samedi matin sur une clôture du parc animalier Planckendael, permettant à quatre hyènes de s’échapper brièvement, a indiqué la porte-parole du zoo situé près de Malines. Lire la suite ⮕

– Quatre tours et un problème technique pour Théo Pourchaire en essais libres : 'C’est frustrant'Quelle déception pour Théo Pourchaire ! Choisi pour assurer la première séance d’essais libres au Grand Prix du... Lire la suite ⮕

– provinciale 1 Namur : P1 | Nismes – Biesme, le choc entre ex-Couvinois va raviver les souvenirs deOn pourrait, en mixant les deux équipes,retrouver sur la pelouse un onze de joueurs qui ont transité par Couvin-Mariembourg. Dont Vincent Eugène et Romain Wackers qui ont la particularité d’avoir aussi enfilé le brassard de capitaine des Fagnards. Lire la suite ⮕

– Nationale 1 – UR Namur-Visé (D.14h30) : N1 | Le jeune défenseur camerounais George AlalabangArrivé en ligne droite de Visé qu’il affronte ce week-end avec l’UR Namur dans un match de bas de tableau, George Alalabang veut profiter de sa 2e expérience en N1 pour booster sa carrière. Lire la suite ⮕