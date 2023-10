les matches du week-end : Tous les résumés des matches de ce week-end en P4 Namur: trois premiers points pour

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

«Un joueur a sorti un couteau», «Quatre voitures de police sont arrivées pour calmer tout le monde», «L’un de nos gamins a reçu une bouteille sur la tête par un supporter»: le récit hallucinant du match arrêté entre Auvelais et Denée

Tous les résumés des matches de ce week-end en P2 Namur: Wépion et Rhisnes se neutralisent dans le choc de P2A, «Cela fait cinq fois qu’on est mené à domicile et cinq fois qu’on gagne» à Eghezée, «On a réalisé une entame de partie médiocre» à PetignyTous les résumés des matches de ce week-end en P2 Namur: Wépion et Rhisnes se neutralisent dans le choc de P2A, «Cela fait cinq fois qu’on est mené... headtopics.com

Les résumés du foot Hainaut: Froidchapelle s’offre un derby un peu à sens unique face à la Mominoise en P3D, Erpion s’impose en P2C, Rance bat Forges en P4H P3D Hainaut | Froidchapelle s’offre un derby de la Botte quelque peu à sens unique : «Une envie d’aller de l’avant» headtopics.com

Les dernières infos en bref: première défaite pour Namur Volley en N1 Dames + tous les résultats en Coupe de Province

football provincial namurois : Tous les résumés des matches de ce week-end en P2 Namur: Wépion et Rhisnes seRetrouvez notamment ci-dessous le large résumé de la rencontre Wépion-Rhisnes, en P2A Namur. Lire la suite ⮕

football en salle-abfs : Foot en salle: premier point de l’Histoire pour Gedinne United en D2Retrouvez tous les résumés des clubs namurois en Nationale (ABFS). Lire la suite ⮕

les matches du week-end : «Un joueur a sorti un couteau», «Quatre voitures de police sont arrivées pour calmerLe match Auvelais-Denée n’a pu aller à son terme ce dimanche en P3C Namur, à cause d’incroyables échauffourées. Les deux clubs donnent leur version.Retrouvez ci-dessous tous les résumés des matches de ce week-end dans les trois séries de P3 Namur. Lire la suite ⮕

Un match NBA débarque sur la RTBF tous les samedis soirs : voici le programmeC'est l'une des grosses infos de la rentrée sportive sur la RTBF. On a décidé de mettre les petits plats dans les grands... Lire la suite ⮕

Les techniques : Le foot à Huy-Waremme: voici toutes les techniques du week-end en P2A et P3ARetrouvez les résultats, compositions et buteurs dans nos séries de P2A et P3A, ce week-end. Lire la suite ⮕

Le Kikk Festival a attiré près de 28.000 personnes à NamurLe Kikk, festival international des cultures numériques et créatives, a attiré quelque 28.000 personnes de jeudi à dimanche en divers lieux de Namur, ont annoncé ses organisateurs dimanche soir. Lire la suite ⮕