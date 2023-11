Les magasins Action en Belgique connaissent une hausse de 168% de leur chiffre d'affaires

07-11-23

Entre 2015 et 2022, le chiffre d’affaires des magasins Action en Belgique, a explosé pour atteindre 1 milliard d’euros. Une hausse de 168 % pour la chaîne allemande, qui compte désormais plus de 200 magasins chez nous et qui continue son expansion, comme le montre le rapport annuel du marché du retail en Belgique dressé par Gondola.